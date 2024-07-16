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        Yunus'un öldüğü kavgada 4 şüpheli adliyede

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Yunus Efe'nin (20) bıçaklanarak öldürüldüğü kavgada cinayet şüphelisi R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 12:36 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:40
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        Yunus'un öldüğü kavgada 4 şüpheli adliyede
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        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Yunus Efe’nin (20) bıçaklanarak öldürüldüğü kavgada cinayet şüphelisi R.A.’nın (40) da aralarında olduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Olay, geçen cumartesi günü Hendek ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Efe, birlikte alkol aldığı arkadaşları B.K.G. (24), C.C.D. (24) ve O.Ç. ile çocuklara uyuşturucu satmakla suçladığı R.A.'nın evine gitti. R.A. kapıyı açmazken, Yunus Efe ve arkadaşları kapıyı kırıp içeri girdi. Evde kavga çıktı. R.A., elindeki bıçakla Yunus Efe'yi göğsünden bıçakladı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yunus Efe hayatını kaybetti. Efe'nin cenazesi, toprağa verildi. Yunus Efe'yi bıçaklayan R.A. ile olaya karışan B.K.G., C.C.D. ve O.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları sonrası, 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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