Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Hastane yakınında tankerdeki oksijen sızıntısı panik yarattı: Hastalar tahliye edildi

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Devlet Hastanesi'nin yanında park halinde bulunan tankerden sızan medikal oksijen çevrede paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 20:43 Güncelleme: 16.07.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastane yakınında tankerdeki oksijen sızıntısı panik yarattı: Hastalar tahliye edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Devlet Hastanesi'nin yanında park halinde bulunan tankerden sızan medikal oksijen çevrede paniğe neden oldu. Ekipler tarafından hastanede bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Stad Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe Devlet Hastanesi'nin yakınında yol kenarında park halinde bulunan 26 AHE 281 plakalı medikal oksijen yüklü tankerde sızıntı meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sızıntı paniğe neden olurken tankerin yakınında bulunan Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde bulunan hastalar ile TOKİ konutlarında oturan vatandaşların bir bölümü tahliye edilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler tarafından tankerin bulunduğu cadde araç trafiğine kapatıldı.

        Ekiplerin müdahalesinin ardından tankerde sızıntıya neden olan arıza onarıldı. Sızıntının önlenmesinin ardından yol açılırken tahliye edilen vatandaşlarda hastaneye ve evlerine döndü.

        Hastaların kullandığı medikal oksijenin, kendi halinde patlayıcı ya da yanıcı olmadığı ancak sıkışması halinde patlama riski olabileceği de belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Sakarya'da oksijen yüklü tankerde sızıntı ekipleri harekete geçirdi
        Sakarya'da oksijen yüklü tankerde sızıntı ekipleri harekete geçirdi
        Yunus'un öldüğü kavgada 4 şüpheli adliyede
        Yunus'un öldüğü kavgada 4 şüpheli adliyede
        Sakarya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma prog...
        Sakarya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma prog...
        Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla karate turn...
        Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla karate turn...
        Binali Yıldırım, Sakarya'da "15 Temmuz'u Anma" programında konuştu:
        Binali Yıldırım, Sakarya'da "15 Temmuz'u Anma" programında konuştu:
        ALS hastaları için yapay zeka destekli robot kol geliştirildi
        ALS hastaları için yapay zeka destekli robot kol geliştirildi