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        Bungalov tesisinde havuza düşen Suudi ailenin 3 yaşındaki kızı boğuldu

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde tatil yapan Suudi Arabistanlı ailenin 3 yaşındaki kızı Almutaırı Sama Abdulrahman, bahçedeki havuza düşerek boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:11 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:15
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        Bungalov tesisinde havuza düşen Suudi ailenin 3 yaşındaki kızı boğuldu
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde tatil yapan Suudi Arabistanlı ailenin 3 yaşındaki kızı Almutaırı Sama Abdulrahman, bahçedeki havuza düşerek boğuldu.

        Olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesi Nailiye Mahallesi’ndeki bir bungalov tesisinde meydana geldi. Tatil için ilçeye gelip, bungalov kiralayan Suudi Arabistan uyruklu ailenin kızları Almutaırı Sama Abdulrahman, tesisin bahçesindeki havuza düştü. Durumu fark eden anne ve babası, suda çırpınan kızlarını havuzdan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Abdulrahman, Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Almutaırı Sama Abdulrahman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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