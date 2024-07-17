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        Otomobil kahvehaneye daldı

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki araç ile bir iş yerinin önündeki malzemelere çarptıktan sonra kahvehaneye daldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:22 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:25
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        Otomobil kahvehaneye daldı
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        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki araç ile bir iş yerinin önündeki malzemelere çarptıktan sonra kahvehaneye daldı. Kahvehanede oturanlar büyük korku yaşarken, 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Pazarköy Mahallesi'nde meydana geldi. F.B., kavşakta trafik ışığının yanmasının ardından hareket ettikten kısa süre sonra otomobilinin kontrolünü yitirdi. Yol kenarında park halindeki araca, ardından da bir iş yerinin önündeki malzemelere çarpan otomobil, kahvehaneye daldı. İş yerinde ve kahvehanede bulunanlar kaza sırasında büyük korku yaşadı. Kazada sürücü F.B. ile yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada otomobilin iş yerine çarpıp kahvehaneye daldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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