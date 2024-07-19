Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Muhammet Sami Çınar (36), tartıştığı babası Cemalettin Çınar'ı (71) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 04.30 sıralarında Göl Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Muhammet Sami Çınar, tartıştığı babası Cemalettin Çınar'ı tabancayla vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Başına ve vücuduna mermi isabet eden Cemalettin Çınar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Muhammet Sami Çınar ise eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.