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        Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Muhammet Sami Çınar (36), tartıştığı babası Cemalettin Çınar'ı (71) tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 09:54 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:00
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        Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Muhammet Sami Çınar (36), tartıştığı babası Cemalettin Çınar'ı (71) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, saat 04.30 sıralarında Göl Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Muhammet Sami Çınar, tartıştığı babası Cemalettin Çınar'ı tabancayla vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Başına ve vücuduna mermi isabet eden Cemalettin Çınar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Muhammet Sami Çınar ise eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

        TABANCAYI SOSYAL MEDYADAN ALMIŞ

        Özel güvenlik görevlisi olan şüphelinin 2 ay önce işinden ayrıldığı, tabancayı sosyal medya uygulaması üzerinden sipariş ederek satın aldığı öğrenildi. Aynı evde yaşayan anne Z.B.Ç. ile kız kardeşi H.Ç. de polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Cemalettin Çınar'ın cansız bedeni incelemenin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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