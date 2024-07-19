Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü (2)

Sakarya'nınSapanca ilçesinde tartıştığı babası Cemalettin Çınar'ı (71) internetten sipariş ederek aldığı tabancayla öldüren Muhammet Sami Çınar (36) tutuklandı. Adapazarı Belediyesi'nden emekli harita müdürü olan, 2’si kız 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cemalettin Çınar ise Taraklı Duman Mahallesi camisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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