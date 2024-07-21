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        Çay ocağı önünde öldürüldü

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde arkadaşları ile çay ocağının önünde oturan Ahmet Çokal (26), akli dengesi yerinde olmayan V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:30 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:35
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        Çay ocağı önünde öldürüldü
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        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde arkadaşları ile çay ocağının önünde oturan Ahmet Çokal (26), akli dengesi yerinde olmayan V.Ö.'nün (21) bıçaklı saldırısında yaşamını yitirdi.

        Olay, gece saatlerinde Kuruçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşları ile çay ocağının önünde oturan Ahmet Çokal, yanına gelen V.Ö'nün bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Çokal, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. V.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. V.Ö.'nün akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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