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        Çocuklarının gözü önünde eşini darbedip, 'Senin hakkın ölüm' diye bağırdı (2)

        UZAKLAŞTIRMAKARARI VARMIŞSakarya'nın Adapazarı ilçesinde, çocuklarının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşi T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:33 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:33
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        Çocuklarının gözü önünde eşini darbedip, 'Senin hakkın ölüm' diye bağırdı (2)
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        UZAKLAŞTIRMAKARARI VARMIŞ

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, çocuklarının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşi T.C.T.’yi sokak ortasında darbeden Adem Toyğar hakkında eşinin daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Uzaklaştırma kararına uymayıp eşini darbeden Adem Toyğar, emniyetteki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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