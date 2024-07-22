Çocuklarının gözü önünde eşini darbedip, 'Senin hakkın ölüm' diye bağırdı (2)

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, çocuklarının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşi T.C.T.’yi sokak ortasında darbeden Adem Toyğar hakkında eşinin daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Uzaklaştırma kararına uymayıp eşini darbeden Adem Toyğar, emniyetteki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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