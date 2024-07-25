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        Camide bıçakla kendine zarar vermeye kalktı; imam müdahale ederek engelledi

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen ve arkadaşıyla küstüğü için cami içinde bıçakla kendine zarar vermeye çalışan O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:40 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:45
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        Camide bıçakla kendine zarar vermeye kalktı; imam müdahale ederek engelledi
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen ve arkadaşıyla küstüğü için cami içinde bıçakla kendine zarar vermeye çalışan O.K., cami imamı Muharrem Kiraz'ın müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

        Olay, 22 Temmuz'da akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurtköy Mahallesi Merkez Camii’nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen O.K., arkadaşıyla küstüğü için cami içinde, yanındaki bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Bunu gören cami imamı Muharrem Kiraz, olaya müdahale ederek O.K.'yi yere yatırdı. Cemaatin yardımıyla O.K.'nin elindeki bıçak alınırken, imamın müdahalesi kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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