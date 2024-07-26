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        Otoyolda hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

        SAKARYA'da, Anadolu Otoyolu'nda, hafif ticari araçla minibüsün çarpıştığı kazada Meryem Eroğlu, kızı İrem Eroğlu ve babası Mustafa Çatak hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:53 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:55
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        Otoyolda hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
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        SAKARYA'da, Anadolu Otoyolu'nda, hafif ticari araçla minibüsün çarpıştığı kazada Meryem Eroğlu, kızı İrem Eroğlu ve babası Mustafa Çatak hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında, Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli-Sakarya sınırı Yanık mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Zafer Tekinel (43) yönetimindeki 34 NA 4777 plakalı minibüs ile aynı yöne giden Ercan Eroğlu'nun kullandığı 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, hafif ticari araçtaki İrem Eroğlu ve annesi Meryem Eroğlu’nun yaşamını yitirdiği belirledi. 3'ü hafif ticari araçta olmak üzere yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Meryem Eroğlu'nun babası Mustafa Çatak da Sapanca Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölen 3 kişinin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım bir süre durdu, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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