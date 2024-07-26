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        Köprüde asılı kalan TIR'ın şoförü yaralandı, 6 büyükbaş öldü

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yağmur nedeniyle kontrolden çıkan ve köprüde asılı kalan TIR'ın şoförü Umut Oğurlu yaralandı, araçta yüklü olan 27 büyükbaştan 6'sı ise köprüden düşüp öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 13:43 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:45
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        Köprüde asılı kalan TIR'ın şoförü yaralandı, 6 büyükbaş öldü
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        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yağmur nedeniyle kontrolden çıkan ve köprüde asılı kalan TIR'ın şoförü Umut Oğurlu yaralandı, araçta yüklü olan 27 büyükbaştan 6'sı ise köprüden düşüp öldü.

        Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Akyazı geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Umut Oğurlu yönetimindeki 21 AFA 919 plakalı canlı büyükbaş yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR, yol üzerindeki köprüde asılı kaldı, dorsesindeki 27 büyükbaştan 6'sı köprüden düşüp öldü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köprüde dik şekilde kalan TIR'ın şoförü, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. TIR’ın köprüden kaldırılması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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