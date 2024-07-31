Ferizli eski Belediye Başkanı cinayetinde 4 şüpheli adliyede (2)
3TUTUKLAMASakarya'da, eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un (64) silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen, tetikçi olduğunu itiraf eden Muhammet Furkan Özen (29) ile birlikte Metin Güney (29) ve Nihat Erdoğan (39), tutuklandı.
3TUTUKLAMA
Sakarya'da, eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un (64) silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen, tetikçi olduğunu itiraf eden Muhammet Furkan Özen (29) ile birlikte Metin Güney (29) ve Nihat Erdoğan (39), tutuklandı. O.E. (33) ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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