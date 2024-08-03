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        Barışmak için buluşan akrabalar kavga etti: 1 ölü, 6 yaralı

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde barışmak için bir ara gelen husumetli akrabalar arasında çıkan sopa ve bıçaklı kavgada Mehmet Ayar (33) hayatını kaybetti, 2'si ağır, 6 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 16:11 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:15
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        Barışmak için buluşan akrabalar kavga etti: 1 ölü, 6 yaralı
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        SAKARYA’nın Hendek ilçesinde barışmak için bir ara gelen husumetli akrabalar arasında çıkan sopa ve bıçaklı kavgada Mehmet Ayar (33) hayatını kaybetti, 2’si ağır, 6 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Hendek ilçesine bağlı Hamitli Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında yaklaşık 6 yıldır hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar, barışmak amacıyla bir araya getirildi. Taraflar arasında geçmişe dayalı konular nedeniyle yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan, sopa ve bıçak kullanılan kavgada Mehmet Ayar, H.A. (37), S.A. (45), A.A. (43), A.A. (40), R.A. (27) ile E.A. (40) isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bıçak darbesi alan Mehmet Ayar, tedaviye alındığı Hendek Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen S.A. ile E.A.’nın ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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