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        Sapanca Gölü'nde fosil yakıtlı teknelere ceza

        SAKARYA'dayalnızca elektrikli motorlu teknelerin kullanımına izin verilen Sapanca Gölü'nde, fosil yakıtla çalışan 6 teknenin sahibine toplam 105 bin 966 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:27 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:30
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        Sapanca Gölü'nde fosil yakıtlı teknelere ceza
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        SAKARYA'dayalnızca elektrikli motorlu teknelerin kullanımına izin verilen Sapanca Gölü'nde, fosil yakıtla çalışan 6 teknenin sahibine toplam 105 bin 966 lira para cezası kesildi.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Serdivan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, elektrikli botla Sapanca Gölü'nde denetim yaptı. Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ını, Kocaeli'nin de yüzde 15'ini karşılaması nedeniyle benzin, mazot gibi fosil yakıtlarla çalışan teknelerin kullanımına yasak olan gölde yapılan denetimde, 6 teknenin fosil yakıtla çalıştığı tespit edildi. Jandarmanın tutanağı sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tekne başına 17 bin 661 TL olmak üzere toplamda 105 bin 966 lira para cezası kesildi. Sapanca Gölü'nde yalnızca elektrikli motorlu teknelerin kullanımına izin veriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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