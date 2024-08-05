Sapanca Gölü'nde fosil yakıtlı teknelere ceza

SAKARYA'dayalnızca elektrikli motorlu teknelerin kullanımına izin verilen Sapanca Gölü'nde, fosil yakıtla çalışan 6 teknenin sahibine toplam 105 bin 966 lira para cezası kesildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Serdivan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, elektrikli botla Sapanca Gölü'nde denetim yaptı. Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ını, Kocaeli'nin de yüzde 15'ini karşılaması nedeniyle benzin, mazot gibi fosil yakıtlarla çalışan teknelerin kullanımına yasak olan gölde yapılan denetimde, 6 teknenin fosil yakıtla çalıştığı tespit edildi. Jandarmanın tutanağı sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tekne başına 17 bin 661 TL olmak üzere toplamda 105 bin 966 lira para cezası kesildi. Sapanca Gölü'nde yalnızca elektrikli motorlu teknelerin kullanımına izin veriliyor.