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        Sakarya'da kışla arazisinde orman yangını

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki kışla içerisinde çıkan orman yangını, itfaiyenin ve askerlerin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:58 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:00
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        Sakarya'da kışla arazisinde orman yangını
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        SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki kışla içerisinde çıkan orman yangını, itfaiyenin ve askerlerin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Yangın, öğle saatlerinde Turgutlu Mahallesi'ndeki Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası içerisindeki ormanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ot yangını, ağaçlara sıçradı. Haber verilmesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleriyle de müdahale edilirken, kışlada görevli askerler de alevleri söndürmek için seferber oldu. Yangın, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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