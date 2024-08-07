Sakarya'da kışla arazisinde orman yangını

SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki kışla içerisinde çıkan orman yangını, itfaiyenin ve askerlerin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Turgutlu Mahallesi'ndeki Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası içerisindeki ormanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ot yangını, ağaçlara sıçradı. Haber verilmesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleriyle de müdahale edilirken, kışlada görevli askerler de alevleri söndürmek için seferber oldu. Yangın, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.