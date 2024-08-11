Balık tutarken isabet eden kurşunla öldü

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde nehir kenarında balık tutarken kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun vücuduna isabet ettiği Metin Kafalı (50), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma, Kafalı’nın serseri bir kurşunla mı yoksa silahlı saldırı sonucu mu hayatını kaybettiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yazılı Mahallesi Sakarya Nehri kenarında meydana geldi. Metin Kafalı, arkadaşı Saim Okur ile Sakarya Nehri kenarında balık tutmaya gitti. İki arkadaş balık tuttukları sırada kim tarafından ve nerede ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşun Kafalı’ya isabet etti. Yaralanan Kafalı, bir anda yere yığılırken, arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kafalı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.