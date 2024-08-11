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        Balık tutarken isabet eden kurşunla öldü

        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde nehir kenarında balık tutarken kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun vücuduna isabet ettiği Metin Kafalı (50), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 18:51 Güncelleme: 11.08.2024 - 18:55
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        Balık tutarken isabet eden kurşunla öldü
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        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde nehir kenarında balık tutarken kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun vücuduna isabet ettiği Metin Kafalı (50), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma, Kafalı’nın serseri bir kurşunla mı yoksa silahlı saldırı sonucu mu hayatını kaybettiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Yazılı Mahallesi Sakarya Nehri kenarında meydana geldi. Metin Kafalı, arkadaşı Saim Okur ile Sakarya Nehri kenarında balık tutmaya gitti. İki arkadaş balık tuttukları sırada kim tarafından ve nerede ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşun Kafalı’ya isabet etti. Yaralanan Kafalı, bir anda yere yığılırken, arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kafalı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Evli ve 3 çocuk babası olan Metin Kafalı'nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Kafalı'nın cenazesi bugün Erenler Yazılı Mahallesi Merkez Cami'de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Erenler Yazılı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

        Jandarma ekipleri de Kafalı’nın serseri bir kurşunla mı yoksa silahlı saldırı sonucu mu hayatını kaybettiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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