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        Fındık işçilerini taşıyan patpat direğe çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde fındık işçilerini taşıyan tarım aracı pat pat, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 19:31 Güncelleme: 11.08.2024 - 19:35
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        Fındık işçilerini taşıyan patpat direğe çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
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        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde fındık işçilerini taşıyan tarım aracı pat pat, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Serdivan Selahiye Mahallesinde meydana geldi. Fındık toplamak için gittikleri bahçeden dönen işçileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tarım aracı pat pat, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın ardından tarım aracının römorkundan fırlayan 7 işçi ile araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilen yaralılardan 1’i hayatını kaybetti, 3 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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