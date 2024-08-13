Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında işçilerin kaldığı yapıda göçük: 13 yaralı
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabriğin tavanında meydana gelen göçükte 13 işçi yaralandı.
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabriğin tavanında meydana gelen göçükte 13 işçi yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında yapımı devam eden Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabrikte meydana geldi. 300 dönümlük alanda yapımı devam eden 1000 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi inşaat alanında işçilerin kaldığı 3 katlı prefabrik yapının tavanında göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 13 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Olay sonrasında AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.