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        Sakarya Şehir Hastanesi inşaatındaki göçükte yaralanan 15 işçiden 13'ü taburcu oldu

        SAKARYA Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabriğin tavanında meydana gelen göçükte yaralanan 15 işçiden 13'ü taburcu oldu, 2 işçinin tedavisi ise sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:09 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:15
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        Sakarya Şehir Hastanesi inşaatındaki göçükte yaralanan 15 işçiden 13'ü taburcu oldu
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        SAKARYA Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabriğin tavanında meydana gelen göçükte yaralanan 15 işçiden 13'ü taburcu oldu, 2 işçinin tedavisi ise sürüyor.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Adapazarı ilçesinde yapımı devam eden Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabrik yapıda meydana geldi. 300 dönümlük alanda yapımı süren 1000 yatak kapasiteli 'Şehir Hastanesi' inşaatta, işçilerin kaldığı 3 katlı prefabrik yapının tavanında göçük oluştu, enkaz altında kalan 15 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

        Sağlık Bakanlığı tarafından, olayla ilgili yapılan açıklamada, "Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında meydana gelen göçükte 15 işçi yaralanmıştır. 13 işçimiz kontrollerin ardından taburcu edilmiş olup, 2 işçimizin tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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