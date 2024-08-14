Sakarya Şehir Hastanesi inşaatındaki göçükte yaralanan 15 işçiden 13'ü taburcu oldu

SAKARYA Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabriğin tavanında meydana gelen göçükte yaralanan 15 işçiden 13'ü taburcu oldu, 2 işçinin tedavisi ise sürüyor.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Adapazarı ilçesinde yapımı devam eden Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabrik yapıda meydana geldi. 300 dönümlük alanda yapımı süren 1000 yatak kapasiteli 'Şehir Hastanesi' inşaatta, işçilerin kaldığı 3 katlı prefabrik yapının tavanında göçük oluştu, enkaz altında kalan 15 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.