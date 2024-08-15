Sakarya'da askı üretim atölyesi yandı

Yağcılar Mahallesi'ndeki ahşap askı üretimi yapan atölyede öğle saatlerinde yangın çıktı. Veysel, Lokman ve Musa T.'ye ait atölyedeki yangın, alevlerin ahşap ürünlere sıçraması ile büyüdü. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi alevler söndürülürken, atölyenin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

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