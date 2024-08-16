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        İş yerinde çıkan yangın, 20 dakikada söndürüldü

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde metal otomatik kapı üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin 20 dakikalık müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 14:00 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:05
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        İş yerinde çıkan yangın, 20 dakikada söndürüldü
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        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde metal otomatik kapı üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin 20 dakikalık müdahalesi ile söndürüldü.

        İlçeye bağlı İstiklal Mahallesi Osmanlı Sokak’ta bulunan metal otomatik kapı sistemleri üretimi yapan iş yerinde saat 12.00 sıralarında yangı çıktı. İş yerinde üretim yapıldığı sırada çıkan yangının ardından ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada iş yerinin yanında bulunan elektrik tellerinde patlamalar yaşanması kısa süreliğe panik yarattı. Ekiplerin 20 dakikalık müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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