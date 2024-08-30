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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren Dursun Uludağ (80), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:36 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:40
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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren Dursun Uludağ (80), boğuldu.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Karadeniz Caddesi sahilinde meydana geldi. Plajın kule 14 bölgesinde yakınları ile denize giren Dursun Uludağ, gözden kayboldu. Yakınları, cankurtaranlara haber verdi. Olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Cankurtaranlar, jetski ile yaptığı aramada 45 dakika sonra Uludağ'ı buldu. Kıyıya çıkarılan Uludağ'a kalp masajı yapıldı. Ancak Dursun Uludağ hayata döndürülemedi. Uludağ'ın cenazesi, inceleme sonrası Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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