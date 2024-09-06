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        Sehle'yi tabancayla başından vurdu

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla başından vurulan Sehle Gündüz (35) isimli kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 02:31 Güncelleme: 06.09.2024 - 02:35
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        Sehle'yi tabancayla başından vurdu
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla başından vurulan Sehle Gündüz (35) isimli kadın ağır yaralandı. 

        Olay, gece saatlerinde Orta Mahalle'de bulunan Kökçü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir erkek, sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin 2’nci katındaki iş yerinde Sehle Gündüz’ü başından tabancayla vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, iş yerine gittiğinde Sehle Gündüz’ü ağır yaralı halde buldu. Sehle Gündüz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sehle Gündüz’ün durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

        Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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