Bakan Memişoğlu Sakarya'da kaza yapan 112 ekibini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün akşam hastanede tedavi gören sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek durumları hakkında bilgi aldı.

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Karasu-Adapazarı D-650 kara yolu Sinanoğlu mevkisinde meydana geldi. F.Y. (29) idaresindeki 54 FM 526 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü F.Y., sağlık personelleri M.B. (26) ve O.Y.G. (27) ile ambulansta bulunan A.A. (34) isimli hasta yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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