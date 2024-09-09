Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Evli çiftin tartışmasında kadın otomobili parçaladı, kocası evi yaktı

        SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde oğulları emanet otomobille kaza yapan çift arasında tartışma çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:14 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evli çiftin tartışmasında kadın otomobili parçaladı, kocası evi yaktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde oğulları emanet otomobille kaza yapan çift arasında tartışma çıktı. Kadın, otomobile taş ve sopayla zarar verirken, kocası da sinirlenip birlikte yaşadıkları 2 katlı evi yaktı.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ö.’nün arkadaşından emanet aldığı 54 EL 226 plakalı otomobili habersiz alan oğulları, küçük çaplı kazaya karıştı. Eve geldiğinde otomobili hasarlı gören M.Ö. ile aile bireyleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.’nün eşi Z.Ö., sopa ve taşlarla otomobile zarar verdi. Otomobilin farları, camları, kaputu ve tamponlarında hasar oluşurken, M.Ö. de eşine öfkelenip birlikte yaşadıkları 2 katlı evi ateşe verdi.

        İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde zarar oluştu. Öfkeli çift, polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle

        Benzer Haberler

        SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Meydan atandı
        SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Meydan atandı
        Sakarya'da yeni eğitim-öğretim yılı başladı
        Sakarya'da yeni eğitim-öğretim yılı başladı
        Kurduğu dernekle 25 yıldır kendisi gibi engelli bireylerin yardımına koşuyo...
        Kurduğu dernekle 25 yıldır kendisi gibi engelli bireylerin yardımına koşuyo...
        Sakarya'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da "12 Eylül ve Darbeler" konferansı düzenlendi
        Sakarya'da "12 Eylül ve Darbeler" konferansı düzenlendi
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa