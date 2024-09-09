Evli çiftin tartışmasında kadın otomobili parçaladı, kocası evi yaktı

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde zarar oluştu. Öfkeli çift, polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ö.’nün arkadaşından emanet aldığı 54 EL 226 plakalı otomobili habersiz alan oğulları, küçük çaplı kazaya karıştı. Eve geldiğinde otomobili hasarlı gören M.Ö. ile aile bireyleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.’nün eşi Z.Ö., sopa ve taşlarla otomobile zarar verdi. Otomobilin farları, camları, kaputu ve tamponlarında hasar oluşurken, M.Ö. de eşine öfkelenip birlikte yaşadıkları 2 katlı evi ateşe verdi.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde oğulları emanet otomobille kaza yapan çift arasında tartışma çıktı. Kadın, otomobile taş ve sopayla zarar verirken, kocası da sinirlenip birlikte yaşadıkları 2 katlı evi yaktı.

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