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        Alevlerin arasında mahsur kalan kızını kurtardı

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Selim B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:50 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:55
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        Alevlerin arasında mahsur kalan kızını kurtardı
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        SAKARYA’nın Karasu ilçesinde Selim B., yanan evde mahsur kalan kızı Fetiye B.’yi alevlerin arasından çıkardı. El ve ayaklarında yanıklar oluşan Fetiye B. hastaneye kaldırıldı.

        Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi’nde Selim B.’ye ait sitede zemin kattaki dairede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Selim B., güvenlik kulübesinde otururken evinden çıkan dumanları görüp 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp haber verdi. Evde olan kızı Fetiye B.’nin dışarıya çıkamadığını fark eden Selim B., içeri girip alevlerin arasında kalan kızını kurtardı. Fetiye B.’nin el ve ayaklarında yanıklar oluşurken, gelen sağlık ekibi olay yerinde müdahalede bulundu. Dumandan etkilenen Fetiye B.’ye oksijen verildikten sonra Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evde zarar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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