Ani manevra yapan cipe çarpan motosikletli öldü; kaza anı kamerada

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak için ani manevra yapan cipe çarpan motosikletin sürücüsü Mikail Güray Esentürk (19) hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Arifiye ilçesine bağlı Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Mikail Güray Esentürk yönetimindeki 54 HA 904 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen, akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak için sola ani manevra yapan Cafer S. (48) yönetimindeki yabancı plakalı cipe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mikail Güray Esentürk, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Esentürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bir markette çalıştığı öğrenilen Esentürk’ün cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Cip sürücüsü Cafer S. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.