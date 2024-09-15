Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da makarna fabrikasında patlama: 20 yaralı (2)

        'PATLAMAÇATI KATINDASakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek'te makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "İlk belirlemelere göre patlamanın çatı katında olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 14:17 Güncelleme: 15.09.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da makarna fabrikasında patlama: 20 yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ‘PATLAMAÇATI KATINDA

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek’te makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "İlk belirlemelere göre patlamanın çatı katında olduğu tespit edildi. Ekipler şu anda olay yerinde. Yaralı arkadaşlar var içeride. İnşallah en kısa süre içinde yangını, kontrol altına alıp en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi yok, yangın devam etiği için tespitleri yapamıyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'da fabrikada patlama! 20 yaralı var
        Sakarya'da fabrikada patlama! 20 yaralı var
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Türkiye'de ürküten tablo: Son 60 yılda 240 gölden 186'sı kurudu
        Türkiye'de ürküten tablo: Son 60 yılda 240 gölden 186'sı kurudu
        Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz! Kazaya neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda
        Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz! Kazaya neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında
        Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da makarna fabrikasında patlama: 20 yaralı
        Sakarya'da makarna fabrikasında patlama: 20 yaralı
        Sakarya'da makarna fabrikasında patlama meydana geldi
        Sakarya'da makarna fabrikasında patlama meydana geldi
        Sakarya'da motosikletli gencin kazada ölümüne ilişkin otomobil sürücüsü tut...
        Sakarya'da motosikletli gencin kazada ölümüne ilişkin otomobil sürücüsü tut...
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili idrak edildi
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili idrak edildi
        Sakarya'da düzenlenen uluslararası süs bitkiciliği ve peyzaj fuarı sona erd...
        Sakarya'da düzenlenen uluslararası süs bitkiciliği ve peyzaj fuarı sona erd...
        Sakarya Valisi Karadeniz'den Mevlit Kandili mesajı
        Sakarya Valisi Karadeniz'den Mevlit Kandili mesajı