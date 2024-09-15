Sakarya'da makarna fabrikasında patlama: 20 yaralı (2)
'PATLAMAÇATI KATINDASakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek'te makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "İlk belirlemelere göre patlamanın çatı katında olduğu tespit edildi.
‘PATLAMAÇATI KATINDA
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek’te makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "İlk belirlemelere göre patlamanın çatı katında olduğu tespit edildi. Ekipler şu anda olay yerinde. Yaralı arkadaşlar var içeride. İnşallah en kısa süre içinde yangını, kontrol altına alıp en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi yok, yangın devam etiği için tespitleri yapamıyoruz" dedi.
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