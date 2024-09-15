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        Sakarya'dakipatlamaya ilişkin konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz: "Toplam 57 işçi 2 de mutfak görevlisi olmak üzere 59 çalışan olduğu bilgisi var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 15:18 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:18
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        Sakarya'dakipatlamaya ilişkin konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz: "Toplam 57 işçi 2 de mutfak görevlisi olmak üzere 59 çalışan olduğu bilgisi var. Çalışanların bir kısmının patlamanın olduğu yerde olduğu söyleniyor. İlk belirlemelere göre patlama değirmen bölümünde oldu. 21 yaralı var 2'sinin durumu ağır entübe durumundalar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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