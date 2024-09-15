Sakarya'dakipatlamaya ilişkin konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz: "Toplam 57 işçi 2 de mutfak görevlisi olmak üzere 59 çalışan olduğu bilgisi var. Çalışanların bir kısmının patlamanın olduğu yerde olduğu söyleniyor. İlk belirlemelere göre patlama değirmen bölümünde oldu. 21 yaralı var 2'sinin durumu ağır entübe durumundalar."