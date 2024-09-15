Hendek'te makarna fabrikasında patlama: 6'sı ağır, 28 yaralı (2)

VALİKARADENİZ: 6'SI AĞIR, 28 YARALIMIZ VAR

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek’te makarna fabrikasında meydana gelen patlamada yaralı sayısının 28 olduğunu açıkladı. Hastanede tedavi gören işçileri ziyaret ettikten sonra yeniden patlamanın yaşandığı fabrikaya gelen Vali Karadeniz, “28 yaralımız var. 6’sının durumu ağır. Hastalara acil şifalar diliyoruz. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz net bir şey söyleyemiyorum. Değirmenler bölümünde çıktığı düşünülüyor” dedi.