Hendek'te makarna fabrikasında patlama: 6'sı ağır, 30 yaralı (3)

YARALISAYISI 30'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ile birlikte Hendek Devlet Hastanesi'nde patlamada yaralananları ziyaret etti. Hastane önünde açıklamalarda bulunan Özçevik, yaralı sayısının arttığını belirterek, "Toplamda 30 yaralımıza ulaşıldı. Rakam biraz yükseldi. Yaralılardan 5'i taburcu edildi. Yaralılardan 3 tanesi itfaiye eri. Taburcu edilenlerden biri itfaiye erimiz. Yaralılarımızdan 2 tanesi entübe. Biri daha iyi şartlarda ve hastane yoğunluğu nedeniyle İstanbul'a sevk edildi. İstanbul'a nakledilen hastamızın durumu kritik. Bir tanesi de Kocaeli Şehir Hastanesi'nde entübe olarak takip ediliyor. Hastalarımız ağırlıklı olarak yanık vakaları. Diğer üç hastamızda Kocaeli Şehir Hastanesi'nde entübe olmayacak şekilde yoğun bakımda tedavi edilmekte. Yaralılardan bir tanesi 12 yaşında bir çocuk. Babasıyla iş yerine gelip patlama esnasında orada olduğu için yaralı olduğunu tespit ettik. Genel durumu iyi. İstanbul'a giden hastamız operasyona alınacak durumu kritik" diye konuştu.