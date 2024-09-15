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        Hendek'te makarna fabrikasında patlama: 6'sı ağır, 30 yaralı (4)

        PATLAMAANI KAMERADASakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlama anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 18:57 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:05
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        Hendek'te makarna fabrikasında patlama: 6'sı ağır, 30 yaralı (4)
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        PATLAMAANI KAMERADA

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlama anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Fabrikadaki yangın ise dron kamerasıyla görüntülendi.

        'MÜFETTİŞLERİMİZ GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPACAK'

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada yaptı. Işıkhan, "Bakanlığımız tarafından yaşanan olayı araştırmak üzere 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Tedavileri devam eden işçi kardeşlerimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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