Hendek'te makarna fabrikasında patlama: 6'sı ağır, 30 yaralı (4)
PATLAMAANI KAMERADASakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlama anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
PATLAMAANI KAMERADA
Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlama anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Fabrikadaki yangın ise dron kamerasıyla görüntülendi.
'MÜFETTİŞLERİMİZ GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPACAK'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada yaptı. Işıkhan, "Bakanlığımız tarafından yaşanan olayı araştırmak üzere 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Tedavileri devam eden işçi kardeşlerimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.