Hendek'te makarna fabrikasında patlama: 1 ölü, 6'sı ağır, 30 yaralı (5)

VALİLİK:BİR VATANDAŞIMIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlamada son durum hakkında bilgi paylaşan Sakarya Valiliği, soğutma çalışması sırasında fabrika içinde 1 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangına müdahale eden 3 itfaiye erinin de hafif yaralandığı, ayrıca hastanede tedavi gören yaralılardan da 5'inin taburcu olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün ilimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada şu ana kadar 30 kişi yaralanmış olup; bunlardan 6 vatandaşımız ağır yaralanmış ve ağır yaralılardan 2’si de entübe edilmiştir. Ayrıca soğutma çalışmaları esnasında 3 itfaiye erimiz de hafif yaralanmış ve hastanede ayakta tedavi edilmiştir. Yaralıların sağlık durumu yakından takip edilmekte olup, 5 yaralı vatandaşımız taburcu edilmiştir. Patlama sonrası soğutma çalışmaları devam etmekte ve herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına fabrika çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ayrıca meydana gelen patlama sonrası yapılan soğutma çalışmaları esnasında bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, fabrika yetkililerince fabrika içerisinde herhangi bir vatandaşımızın/çalışanın bulunmadığı beyan edilmiştir."