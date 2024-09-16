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        Hendek'te, 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasında soğutma çalışması

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6'sı ağır, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlama sonrası çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:07 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:10
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        Hendek'te, 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasında soğutma çalışması
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        SAKARYA’nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6'sı ağır, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlama sonrası çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Patlamanın ikinci gününde fabrika, havadan görüntülendi.

        Hendek ilçesindeki makarna fabrikasının yükleme alanı ve değirmenin bulunduğu bölümde, dün saat 13.00 sıralarında patlama oldu. İlk belirlemelere göre silolardaki gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlamada Mesut Simay (27) adlı işçi hayatını kaybederken, 6'sı ağır, 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Çevre illerden de destek gelirken, yangın ekiplerin çalışmaları sonucu dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

        Patlamanın 2'nci gününde fabrikanın son hali havadan görüntülendi. Halen silolarından duman çıkan fabrikada ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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