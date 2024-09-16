Hendek'te, 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasında soğutma çalışması (2)
PATLAMARİSKİNE KARŞI FABRİKA YAKININA KİMSE YAKLAŞTIRILMIYOR Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamada, bölgede olay yeri incelemesi sürüyor.
PATLAMARİSKİNE KARŞI FABRİKA YAKININA KİMSE YAKLAŞTIRILMIYOR
Sakarya’nın Hendek ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamada, bölgede olay yeri incelemesi sürüyor. Polis ekipleri, patlama riskine karşı bölgeye girişlere izin vermiyor, fabrikanın yakınına görevliler harici kimse yaklaştırılmıyor. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de bölgede hazır bekliyor.
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