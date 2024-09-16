Hendek'te, 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasında soğutma çalışması (2)

Sakarya’nın Hendek ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamada, bölgede olay yeri incelemesi sürüyor. Polis ekipleri, patlama riskine karşı bölgeye girişlere izin vermiyor, fabrikanın yakınına görevliler harici kimse yaklaştırılmıyor. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de bölgede hazır bekliyor.

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