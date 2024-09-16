Hendek'te, 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasında soğutma çalışması (3)

Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçi Mesut Şimay'ın (27) cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Yaklaşık 1 yıldır fabrikada çalıştığı öğrenilen Şimay için öğle namazında Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'de cenaze namazı kılındı. Baba İrfan Şimay ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenazeye ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının yanı sıra Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nejdet Karaca ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan katıldı. Mesut Şimay, cenaze namazının ardından aynı ilçedeki aile mezarlığına defnedildi.

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