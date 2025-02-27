9 yıldır aranan firari hükümlü saklandığı çukurda yakalandı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 52 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır aranan firari hükümlü G.
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 52 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır aranan firari hükümlü G.D. (36), saklanmak için kazdığı çukurda yakalandı.
Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 yıldır firari olan, 16'sı 'Kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık', 1'i 'Basit yaralama' suçlarından aranan G.D.'nin 10 Şubat'ta Ankara'dan otostopla Bolu'ya, oradan yürüyerek Sakarya'nın Karasu ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Karasu ilçesindeki Yalı Mahallesi yakınlarında olduğunu belirlediği, 52 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.D.'nin yakalanması için operasyon düzenledi. G.D., saklanmak için kazdığı çukurda yakalandı. G.D., jandarmadaki sorgusunun ardından tutuklandı.
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