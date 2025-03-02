Tahıl ambarının duvarı çöktü

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki özel bir liman işletmesinin tahıl deposunun duvarı çöktü.

Olay, saat 15.30 sıralarında Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi’ndeki özel bir liman işletmesinde meydana geldi. Tahılın depolandığı kısımda iddiaya göre aşırı dolumdan dolayı duvar, yol tarafına doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, tahılın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.