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        Tahıl ambarının duvarı çöktü

        Sakarya'nın Karasu ilçesindeki özel bir liman işletmesinin tahıl deposunun duvarı çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:40 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:45
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        Tahıl ambarının duvarı çöktü
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        Sakarya'nın Karasu ilçesindeki özel bir liman işletmesinin tahıl deposunun duvarı çöktü.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi’ndeki özel bir liman işletmesinde meydana geldi. Tahılın depolandığı kısımda iddiaya göre aşırı dolumdan dolayı duvar, yol tarafına doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, tahılın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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