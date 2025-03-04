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        Kaçak kahvehanede kumar oynayan 66 kişiye suçüstü

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, evlerini kaçak kahvehaneye çevirip kumar oynatan şüphelilere yönelik jandarma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:10
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        Kaçak kahvehanede kumar oynayan 66 kişiye suçüstü
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, evlerini kaçak kahvehaneye çevirip kumar oynatan şüphelilere yönelik jandarma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 66 kişiye para cezası kesildi.

        Karasu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyumculu Mahallesi'nde evin bir katının kaçak kahvehane olarak işletilip kumar oynatıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın yapıp, kumar oynayanları suçüstü yakaladı. H.C. (69) ve M.C. (28), ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Kumar oynayan 66 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 610 bin 302 TL idari para cezası kesildi. İki şüpheli ise jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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