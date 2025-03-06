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        3'üncü kattan düşen hamile kadın öldü; 3 gözaltı

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde binanın 3'üncü katından düşen 7 aylık hamile Aedah Habeeb Abed Abed (20) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:22 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:25
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        3'üncü kattan düşen hamile kadın öldü; 3 gözaltı
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        SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde binanın 3’üncü katından düşen 7 aylık hamile Aedah Habeeb Abed Abed (20) yaşamını yitirdi. Polis, evde bulunun biri eşi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Olay gece saatlerinde Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Irak uyruklu Aedah Habeeb Abed Abed, 3’üncü kattaki dairede, çıktığı balkondan düştü. Ağır yaralanan Abed, kendisinin fark edilmesi için sürünerek binaya girdi. Yaralı kadını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım talep etti. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Aedah Habeeb Abed Abed, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        BİRİ EŞİ, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kadının Irak uyruklu eşi A.K.A.K. (30) ile bu sırada evde bulunan S.N.H. (23) isimli kadın ve A.H.A.’yı gözaltına alındı.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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