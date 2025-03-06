Kalp krizi geçirip yaşamını yitiren polis memuru için tören

SAKARYA’da Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Yaşar Sevim (52), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sevim’in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Trabzon’a uğurlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde trafik polis olarak görev yapan Yaşar Sevim, dün öğle saatlerinde görev sırasında Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi’nde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sevim, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yaşar Sevim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis memuru Yaşar Sevim için Sakarya Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, ilçe emniyet müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, polisin eşi Arzu Sevim ile oğlu Umut Sevim ve yakınları katıldı. Törende polis memurunun eşi Arzu Sevim gözyaşlarına boğuldu.

27 yıllık polis memuru Yaşar Sevim’in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon’a gönderildi.