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        3'üncü kattan düşen hamile kadının ölümünde eşi ile 2 şüpheli adliyede

        SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde Irak uyruklu 7 aylık hamile Aedah Habeeb Abed Abed'in (20) binanın 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan kadının eşi ile 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:00
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        3'üncü kattan düşen hamile kadının ölümünde eşi ile 2 şüpheli adliyede
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        SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde Irak uyruklu 7 aylık hamile Aedah Habeeb Abed Abed'in (20) binanın 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan kadının eşi ile 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Olay, 6 Mart'ta gece saatlerinde Adapazarı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; balkona çıktığında dengesini kaybeden Aedah Habeeb Abed Abed, binanın 3'üncü katından beton zemine düştü. 7 aylık hamile olan Irak uyruklu kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ölen kadının Irak uyruklu kocası A.K.A.K. (30) ile o esnada evde bulunan S.N.H. (23) isimli kadın ve A.H.A. gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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