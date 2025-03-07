Otomobilini yakıp, son anda kendisini dışarı attığı iddia edilen sürücü öldü

SAKARYA'daotomobilini yaktıktan sonra son anda kendisini dışarı attığı iddia edilen sürücü Kurtuluş Yıldız (31), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Erenler ilçesi Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki arazide yanan 54 AHU 492 plakalı otomobili görenler, ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobildeki yangın ekipler tarafından söndürülürken, araçta bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan Kurtuluş Yıldız, önce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Yıldız, hastanede yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yıldız'ın aracını yaktıktan sonra son anda kendisini dışarı attığı iddia edildi.