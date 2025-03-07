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        3'üncü kattan düşen hamile kadının ölümünde eşi tutuklandı (2)

        EŞİTUTUKLANDISakarya'nın Adapazarı ilçesinde Irak uyruklu 7 aylık hamile Aedah Habeeb Abed Abed'in (20) binanın 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan kadının Irak uyruklu eşi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 18:02 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:02
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        3'üncü kattan düşen hamile kadının ölümünde eşi tutuklandı (2)
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        EŞİTUTUKLANDI

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Irak uyruklu 7 aylık hamile Aedah Habeeb Abed Abed'in (20) binanın 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan kadının Irak uyruklu eşi A.K.A.K. (30) işlemleri sonrası tutuklandı, olay sırasında evde olan S.N.H. (23) isimli kadın ve A.H.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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