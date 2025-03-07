3'üncü kattan düşen hamile kadının ölümünde eşi tutuklandı (2)

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Irak uyruklu 7 aylık hamile Aedah Habeeb Abed Abed'in (20) binanın 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan kadının Irak uyruklu eşi A.K.A.K. (30) işlemleri sonrası tutuklandı, olay sırasında evde olan S.N.H. (23) isimli kadın ve A.H.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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