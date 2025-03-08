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        Sakarya'da, treyler fabrikasındaki yangın söndürüldü

        SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bulunan treyler fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 00:08 Güncelleme: 08.03.2025 - 00:10
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        Sakarya'da, treyler fabrikasındaki yangın söndürüldü
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        SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bulunan treyler fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, saat 22.15 sıralarında D-650 karayolunun Arifiye mevkisindeki treyler fabrikasında meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Sakarya’nın yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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