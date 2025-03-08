Sakarya'da, treyler fabrikasındaki yangın söndürüldü

Yangın, saat 22.15 sıralarında D-650 karayolunun Arifiye mevkisindeki treyler fabrikasında meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Sakarya’nın yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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