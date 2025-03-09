Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü (2)
TOPRAĞAVERİLDİLERBolu'da bariyerlere çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri memleketleri Sakarya'ya gönderildi.
TOPRAĞAVERİLDİLER
Bolu’da bariyerlere çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri memleketleri Sakarya’ya gönderildi. Ercan Duru'nun cenazesi Erenler Hasanbey Merkez Camii'nde, Murat Lezgi'nin cenazesi Adapazarı Karaköy Mahallesi Ulu Camii'nde, Ayhan Kaşıkçı'nın cenazesi ise Erenler Büyükesence Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazları sonrası mahallelerde toprağa verildi.
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