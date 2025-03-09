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        Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü (2)

        TOPRAĞAVERİLDİLERBolu'da bariyerlere çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri memleketleri Sakarya'ya gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:16 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:20
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        Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİLER

        Bolu’da bariyerlere çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri memleketleri Sakarya’ya gönderildi. Ercan Duru'nun cenazesi Erenler Hasanbey Merkez Camii'nde, Murat Lezgi'nin cenazesi Adapazarı Karaköy Mahallesi Ulu Camii'nde, Ayhan Kaşıkçı'nın cenazesi ise Erenler Büyükesence Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazları sonrası mahallelerde toprağa verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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