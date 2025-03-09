Arsa satışı tartışmasında komşusunu tüfekle öldürdü

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre arsa satışından kaynaklanan alacak verecek tartışmasında Fatih Tunç (36), komşusunun oğlu O.Ç.Ş. (16) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi genç ile babası gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.Ş. ile komşusu Fatih Tunç arasında arsa satışından kaynaklanan alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş.’nin oğlu O.Ç.Ş. evden aldığı tüfekle komşusu Fatih Tunç’u vurdu. Fatih Tunç, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk babası Fatih Tunç, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Komşusunu öldüren O.Ç.Ş. ve babası E.Ş., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.