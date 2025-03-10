Yakınlarına iftara giden ailenin evi yandı

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı, ailenin bir yakınlarına iftara gittiği belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Vakıf Mahallesi'nde Ali T.'ye ait iki katlı evin çatısında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2’nci kat kullanılamaz hale geldi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir yakınlarına iftara giden ailenin evinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında 2 katlı evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.