Komşularını öldüren baba oğul tutuklandı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde alacak tartışmasında komşusu Fatih Tunç'u (36) tüfekle vurarak öldüren O.Ç.Ş. (16) ile babası E.Ş., tutuklandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Evrenköy Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ş. ile komşusu Fatih Tunç arasında arsa satışından kaynaklanan para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine E.Ş.'nin oğlu O.Ç.Ş., evden aldığı tüfekle komşuları Tunç'u vurdu. Fatih Tunç kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. O.Ç.Ş. ve babası E.Ş., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba, oğul tutuklandı.