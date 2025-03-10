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        İş yerinde ağır yaralanan 1 çocuk babası 3 aylık yaşam savaşını kaybetti

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde 3 ay önce çalıştığı iş yerinde yanarak yaralanan 1 çocuk babası Aykut Özen (40), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 18:04 Güncelleme: 10.03.2025 - 18:10
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        İş yerinde ağır yaralanan 1 çocuk babası 3 aylık yaşam savaşını kaybetti
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        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde 3 ay önce çalıştığı iş yerinde yanarak yaralanan 1 çocuk babası Aykut Özen (40), hastanede hayatını kaybetti.

        Pamukova ilçesinde Aykut Özen, 3 ay önce çalıştığı iş yerinde yanarak yaralandı. Özen, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık a aydır yoğun bakımda tedavisi süren evli ve 1 çocuk babası Aykut Özen, bugün yaşamını yitirdi. Özen’in cenazesi, öğle saatlerinde Geyve Merkez Sinanbey Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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