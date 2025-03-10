İş yerinde ağır yaralanan 1 çocuk babası 3 aylık yaşam savaşını kaybetti

Pamukova ilçesinde Aykut Özen, 3 ay önce çalıştığı iş yerinde yanarak yaralandı. Özen, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık a aydır yoğun bakımda tedavisi süren evli ve 1 çocuk babası Aykut Özen, bugün yaşamını yitirdi. Özen’in cenazesi, öğle saatlerinde Geyve Merkez Sinanbey Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

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